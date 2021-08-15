Yaz döneminin en pahalı 15 transferi
15 Ağustos 2021 17:09
1 16 Kulüpler yeni sezonda daha iddialı bir takım kurmak adına yıldız isimleri renklerine bağlıyor. Yaz transfer döneminde özellikle Premier Lig kulüpleri büyük harcamalarla dikkat çekti. İşte bugüne kadar sonuçlanmış en pahalı 15 transfer: 2 16 15. Patson Daka: Red Bull Salzburg > Leicester City (30 milyon Euro) 3 16 14. Donyell Malen: PSV Eindhoven > Borussia Dortmund (30 milyon Euro) 4 16 13. Leon Bailey: Bayer Leverkusen > Aston Villa (32 milyon Euro) 5 16 12. Rodrigo de Paul: Udinese > Atletico Madrid (35 milyon Euro) 6 16 11. Danny Ings: Southampton > Aston Villa (35.20 milyon Euro) 7 16 10. Emi Buendia: Norwich City > Aston Villa (38.4 milyon Euro) 8 16 9. Ibrahima Konate: RB Leipzig > Liverpool (40 milyon Euro) 9 16 8. Dayot Upamecano: RB Leipzig > Bayern Münih (42.5 milyon Euro) 10 16 7. Raphael Varane: Real Madrid > Manchester United (50 milyon Euro) 11 16 6. Cristian Romero: Atalanta > Tottenham (55 million Euro) 12 16 5. Ben White: Brighton > Arsenal (58 milyon Euro) 13 16 4. Achraf Hakimi: Inter > Paris Saint-Germain (60 milyon Euro) 14 16 3. Jadon Sancho: Borussia Dortmund > Manchester United (85 milyon Euro) 15 16 2. Romelu Lukaku: Inter > Chelsea (115 milyon Euro) 16 16 1. Jack Grealish: Aston Villa > Manchester City (117 milyon Euro)
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