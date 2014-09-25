Sosis, salam ve sucuk 'şiş görünme' sebebi

İşlenmiş et: Sosis, sucuk ve salam gibi işlenmiş etlerin çoğunda ciltte iltihaplanmayı tetikleyen ve yaşlanmayı hızlandıran sülfür ve diğer koruyucular bulunmaktadır. Ayrıca bu etler çok tuzlu olduğu için şiş görünmenize neden olur.
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Tatlılar: Fazla şeker tüketmek glikasyon denilen süreci harekete geçirir. Hücrelerin işleyebileceğinden daha fazla şeker yemek, aşırı şeker moleküllerinin proteinlerle birleşmesi sonucu, cildinizin kolajen (cildinizi genç ve sıkı tutan protein) yapısına zarar verebilir. Bunun yanı sıra, şekerler dişlerinize yapışarak çürüğe ve dişlerinizin sararmasına yol açar.
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Yanmış et: Hamburgerin etindeki siyah yanıklar dokuları yıkan hidrokarbon içeriyor olabilir. Bunlar cildin kolajen yapısını bozar. Bu nedenle ızgara yaptıktan sonra onu temizlemelisiniz.
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Tuzlu gıdalar: Konserve ürünlerin çoğu sodyum yönünden zengindir. Sodyum, suyu tutarak şişmiş bir görüntüye sebep olur. Bu nedenle tuzlu yiyeceklerden uzak durun.
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Baharatlı gıdalar: Baharat, Rosacea (kırmızı yüz) eğilimli ciltleri şiddetlendirir. Kan damarlarınızı genişleten baharatlı yiyecekler, deri üzerinde kabartılı lekeler oluşmasına sebep olabilir. Bu nedenle baharatlı ürünleri fazla tüketmemelisiniz.
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Kırmızı et: Yağlı et serbest radikalleri ortaya çıkarır. Serbest radikaller ise cildin kendini koruma ve kolajen üretme yeteneğini olumsuz etkileyebilmektedir. Bunun yerine, daha yağsız olan hindi ya da tavuk etini tercih edin.
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Enerji içecekleri: Bu içecekler dişin minesine sporcu içeceklerinden daha fazla zarar vermektedir. Ayrıca daha fazla asit içerir. Asit, dişleri lekelere karşı savunmasız hale getirir.
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Limonata: Tüm narenciyeler diş minesine zarar verir, fakat limonlar en kötüsüdür. Limon suyu, portakal veya greyfurt suyuyla karşılaştırıldığında daha fazla diş hasarına yol açmaktadır. Limonatadaki şeker, leke ve diş çürüğü oluşumuna yol açar.
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Kafeinli her şey: Kafein idrar söktürücüler gibi vücudunuzdaki nemi tüketir. Cildinizi susuz bırakan kafein, cildin yaşlanmış ve cansız görünmesine yol açar.
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Trans yağlar: Kalp krizi riskini artıran trans yağlar aynı zamanda cilde de zararlıdır. Cildin kolajen proteini için zararlı olan iltihaplanmayı destekleyen trans yağlar, cildinizi UV hasarına karşı savunmasız hale getirir. UV hasarı cildi yaşlandıran bir numaralı nedendir.