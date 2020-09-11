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Yasemin Özilhan, bebeğini kaybetti

Geçtiğimiz günlerde üçüncü bebeğine hamile olduğu öğrenilen Yasemin Özilhan, bebeğini kaybetti.

11 Eylül 2020 16:22

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2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan'la nikah masasına oturan eski oyuncu Yasemin Özilhan, bebeğini düşürdüğü belirtildi.

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Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; 2 aylık hamile olan Özilhan, iki gün önce aniden rahatsızlandı.

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Hastaneye kaldırılan Özilhan'ın bebeğini kaybettiği öğrenildi.

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Nedeni bilinmeyen olayla ilgili aileden bir açıklama gelmedi.

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Özilhan çiftinin Emine ve Ela adında iki kız çocukları bulunuyor.

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Yasemin Özilhan 22 Ocak 1985 tarihin Almanya Hamburg'da dünyaya geldi. Aşk Oyunu dizisinde Ekin Serbest Teksoy ve Doktorlar dizinde Ela Altındağ karakteri ile tanındı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu Ergene, 16 Temmuz 2011'de İzzet Özilhan'la evlendi. Çiftin Emine isminde 2012 doğumlu ve Ela isminde 2013 doğumlu iki kız çocuğu var. 2008 yılından beri oyunculuk yapmayan Özilhan, yıllar sonra 2019 yılında Mucize Doktor adlı dizisine Doktor Ela rolü ile konuk olmuştu.

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