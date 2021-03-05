Yasemin Bozkurt'tan Mehmet Ali Erbil itirafı

Uzun yıllar Yasemin’in Penceresi programını sunan Yasemin Bozkurt, şovmen Mehmet Ali Erbil'le ilgili yıllar önce yaşanan o olayı anlattı.
05 Mart 2021 12:51
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UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan "Lerzan’la Çok Mutlu" programına katılan sunucu Yasemin Bozkurt, annesiyle dört yıl küs kalan ünlü şovmen hakkında dikkat çeken bir itirafta bulundu.
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"Mehmet Ali Erbil programıma konuk olduğunda annesiyle beş yıldır konuşmuyordu. Annesi ikinci kez evlendiği için onunla konuşmuyormuş. Programıma geldiğinde 'seni yüzleştireceğim' dediğimde, ‘Gelecek kişi annemse stüdyoyu terk ederim’ dedi..."
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"Ama daha sonra annesi stüdyoya girince birbirlerine sarılıp hüngür hüngür ağlamaya başladılar. Böylece onları ben barıştırmış oldum."