"Yaşayan En Uzun Kulaklı Köpek"; 34 santimlik kulaklarıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
ABD’de bulunan 3 yaşındaki Lou, “Yaşayan En Uzun Kulaklı Köpek” olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.
04 Ekim 2021 10:32
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ABD’de bulunan 3 yaşındaki Lou, “Yaşayan En Uzun Kulaklı Köpek” olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.
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En uzun kulaklı köpek seçilen Lou’nun her bir kulağı 33.98 santimetre olarak hesaplandı.
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Köpeği küçükken sahiplenen Paige Olsen, Guinness’e Lou’yu gördüğü ilk anda ilgisini çektiğini ve evine götürdüğünü söyledi.
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Olsen, Lou’nun uzak kulaklarından rahatsız olmadığını, aylık kulak temizliği dışında ekstra bir gereksinimi olmadığını söyledi.
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