Yaşar Kemal böyle uğurlandı
02 Mart 2015 17:14
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Yaklaşık 1,5 aydır tedavi gördüğü Çapa’daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde önceki gün 92 yaşındayken hayatını kaybeden Yaşar Kemal'in cenaze namazı Teşvikiye Camisi'nde kılındı.
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Türkiye edebiyatının dev çınarı Yaşar Kemal çok sayıda sanatçı ve siyasetçinin katılımıyla gerçekleşen cenaze törennin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Cenaze töreninden sonra, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda, yakınları ve sevenlerinin gözünden Yaşar Kemal’in anılacağı bir tören düzenlenecek.
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Siyasiler Yaşar Kemal'i aynı safta uğurladı
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Kemal Kılıçdaroğlu / Abdullah Gül
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Tarık Akan / Rutkay Aziz
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Zülfü Livaneli/ Ayşe Semiha Baban/ Türkan Şoray
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Orhan Pamuk/ Ayşe Semiha Baban
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