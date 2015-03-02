T24 LogoT24 Logo

Yaşar Kemal böyle uğurlandı

02 Mart 2015 17:14

117

Yaklaşık 1,5 aydır tedavi gördüğü Çapa’daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde önceki gün 92 yaşındayken hayatını kaybeden Yaşar Kemal'in cenaze namazı Teşvikiye Camisi'nde kılındı.

217

Türkiye edebiyatının dev çınarı Yaşar Kemal çok sayıda sanatçı ve siyasetçinin katılımıyla gerçekleşen cenaze törennin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

317

Cenaze töreninden sonra, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda, yakınları ve sevenlerinin gözünden Yaşar Kemal’in anılacağı bir tören düzenlenecek.

417

Siyasiler Yaşar Kemal'i aynı safta uğurladı

517

Kemal Kılıçdaroğlu / Abdullah Gül

617

Fotoğraf: Ali Dağlar

717

Fotoğraf: Ali Dağlar

817

917

@damlagokdel

1017

Aydın Doğan

1117

Tarık Akan / Rutkay Aziz

1217

Zülfü Livaneli/ Ayşe Semiha Baban/ Türkan Şoray

1317

Orhan Pamuk/ Ayşe Semiha Baban

1417

1517

1617

1717

ETİKETLER

Yaşar kemalcenazekemal kılıçdaroğluselahattin demirtaşorhan pamuktarık akantürkan şoray
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24