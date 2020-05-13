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Yaşamın çeşitliliğini yansıtan en iyi doğa fotoğrafları seçildi

California Bilimler Akademisi, 2020 BigPicture Doğa Fotoğrafı Yarışması için çağrı yaparken, fotoğrafçılardan, "hem dünyadaki zengin yaşam çeşitliliğini kutlayacak ve gösterecek, hem de onu imgeleme gücüyle korumak için yapılacak eyleme ilham verecek" fotoğraflarını göndermelerini istedi. İşte farklı kategorilerde ödül kazanan fotoğraflar ve finalistler... Kaynak: NTV

13 Mayıs 2020 23:14

130

Büyük ödül

230

Bir arada yaşam kategorisi kazananı

330

Yaşamın çeşitliliğini yansıtan en iyi doğa fotoğrafları seçildi

430

Suda yaşam kategorisi kazananı

530

Kanalı yaşam kategorisi kazananı

630

İnsan/doğa kategorisi finalisti

730

Birlikte yaşam kategorisi finalisti

830

Suda yaşam kategorisi finalisti

930

Birlikte yaşam kategorisi finalisti

1030

Manzara ve flora kategorisi finalisti

1130

İnsan/doğa kategorisi finalisti

1230

Suda yaşam kategorisi finalisti

1330

Birlikte yaşam kategorisi finalisti

1430

Karasal vahşi yaşam kategorisi finalisti

1530

Manzara ve flora kategorisi finalisti

1630

Suda yaşam kategorisi finalisti

1730

Kanatlı yaşam kategorisi finalisti

1830

Karasal vahşi yaşam kategorisi finalisti

1930

Suda yaşam kategorisi finalisti

2030

İnsan/doğa kategorisi finalisti

2130

Manzara ve flora kategorisi finalisti

2230

Karasal vahşi yaşam kategorisi finalisti

2330

Kanatlı yaşam kategorisi finalisti

2430

Karasal vahşi yaşam kategorisi finalisti

2530

Kanatlı yaşam kategorisi finalisti

2630

Manzara ve flora kategorisi finalisti

2730

Karasal vahşi yaşam kategorisi finalisti

2830

Doğa sanatı kategorisi finalisti

2930

Birlikte yaşam kategorisi finalisti

3030

Doğa sanatı kategorisi finalisti

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