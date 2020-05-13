Yaşamın çeşitliliğini yansıtan en iyi doğa fotoğrafları seçildi
California Bilimler Akademisi, 2020 BigPicture Doğa Fotoğrafı Yarışması için çağrı yaparken, fotoğrafçılardan, "hem dünyadaki zengin yaşam çeşitliliğini kutlayacak ve gösterecek, hem de onu imgeleme gücüyle korumak için yapılacak eyleme ilham verecek" fotoğraflarını göndermelerini istedi. İşte farklı kategorilerde ödül kazanan fotoğraflar ve finalistler... Kaynak: NTV
13 Mayıs 2020 23:14
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Büyük ödül
230
Bir arada yaşam kategorisi kazananı
330
Yaşamın çeşitliliğini yansıtan en iyi doğa fotoğrafları seçildi