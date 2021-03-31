Dünyanın pek çok farklı yerinde su altı müzeleri bulunuyor. Pek çok turisti ağırlayan müzeler, adeta görsel bir şölen sunuyor. Gerçek insan boyutunda olan 48 heykelden oluşan Endonezya'daki Nest Heykelleri, Jason DeCaires Taylor’ın ‘Nest’ isimli projesinin bir parçası
31 Mart 2021 09:31
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“Rahatsız edici bir güzellikte” olarak tanımlanan Nest heykelleri de, Gili Meno Adası’nda dalış yapma sebeplerinden biri.
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Nest Heykelleri, gerçek insan boyutunda olan tam 48 heykelden oluşuyor
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Yaklaşık 5 metre derinlikte yer alan heykeller, heykeltraş ve su altı fotoğrafçısı Jason DeCaires Taylor’ın ‘Nest’ isimli projesinin bir parçası
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Jason DeCaires Taylor’ın dünyanın farklı yerlerinde de sergileri bulunuyor. Endonezya’daki Nest projesinin amacı ise tahrip olan mercan resiflerinin tekrar oluşmasını sağlamak
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Yaşamı ve sürekliliği temsil eden Nest Heykelleri
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Yapay bir resif görevi görecek şekilde yerleştirilen heykeller, pek çok balığa da ev sahipliği yapıyor.
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Deniz tabanına sabitleniş heykeller, yumuşak mercanlar ve süngerlerle deniz yaşamına katkı sağlıyor.
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Ekolojik dengenin sağlanması için oldukça önemli olan mercan resiflerinin büyük bir bölümü 2018 yılında gerçekleşen deprem nedeniyle tahrip oldu. (Kaynak: Listelist)