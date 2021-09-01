Yasak Elma’nın yayın tarihi belli oldu

Yasak Elma dizisinin yayın tarihi 13 Eylül olarak belirlendi.
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Yasak Elma dizisi yeni sezon için sete çıktı. Hasan Ali (Erdal Özyağcılar) ile Zehra’nın (Şafakdemir) patlamada öldüğü diziden Feride (Gülenay Kalkan) şehri terk ederek, Kaya (Barış Kılıç) ise senaryo gereği yurtdışına taşınarak ayrılıyor.
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Diziye yeni sezonda Murat Aygen (Doğan), Biran Damla Yılmaz (Kumru) ve Yasmin Erbil (Canan) katılıyor. Yeni sezonun ikinci bölümünde Gülnaz rolüyle seyirci karşısına çıkacak olan Gizem Denizci de Adana’dan gelen Ömer’in babasının hemşiresine hayat verecek.
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TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu hafta dizi ekibi FOX’un metro konseptli tanıtım çekimlerine katılacak. Dizinin yayın tarihi 13 Eylül olarak belirlendi.