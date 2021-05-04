Yasak Elma dizisinden Sadakatsiz dizisine gönderme

Yasak Elma'nın dün akşam yayınlanan bölümünde Sadakatsiz'e damga vuran tokat sahnesine dikkat çeken bir gönderme yapıldı. Dizideki bu sahne kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
35
Eda Ece, Şevval Sam ve Berk Oktay’ın başrollerde yer aldığı Yasak Elma dizisi dün akşam 109. bölümüyle ekranlara geldi. FOX TV’nin bol entrikalı dizisindeki bir sahnede Sadakatsiz’e damga vuran tokat sahnesine gönderme yapıldı.
45
Yasak Elma dizisinde Eda Ece'nin canlandırdığı Yıldız karakteri, aile yemeğinde gerçekleri ağzından kaçırınca annesinden tepki gecikmedi. Yemek masasından kalkan anne Asuman'ı oynayan Melisa Doğu, Yıldız'a susması gerektiğini söyleyerek ensesine bir tane vuruyor. Annesinin vurmasıyla neye uğradığını şaşıran Yıldız ise peçeteyle ağzını silerek "Annecim o başka dizi" diyerek Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz'e gönderme yapıyor.
55
Başrollerini Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un canlandırdığı Sadakatsiz dizisinin 6. bölümünde de Derin, gerçekleri açıklayan Asya'ya arkadan gelip vuruyordu.