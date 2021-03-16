Yasak Elma'da izleyicileri şaşırtacak gelişme

Önümüzdeki sezon da devam etmesi planlanan Yasak Elma dizisinde dikkat çeken gelişmeler yaşanacak.
16 Mart 2021 21:58
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100 bölümü geride bırakan "Yasak Elma" dizisinin önümüzdeki sezon da devam etmesi planlanıyor. Usta televizyoncu Fatih Aksoy'un imza attığı dizi setinden geçen hafta paylaşılan bir fotoğraf seyircide büyük merak uyandırdı.
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Fenomen dizinin Cansu'su Nilperi Şahinkaya'nın parmağındaki alyans kafaları karıştırdı. "Acaba Cansu, takıntılı şekilde aşık olduğu Çağatay'la (Berk Oktay) mı evlendi?" sorusu soruldu. Sorunun cevabını veriyorum; "Evet"... Peki bu nasıl oldu? Eşine deliler gibi aşık olan Çağatay bunu nasıl yaptı?
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TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre,
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102. bölümün sonunda Yıldız (Eda Ece) ile Çağatay evde çıkan yangında ölümden dönüyor. Ve yeni bölümde görüyoruz ki, 5 yıllık zaman atlaması yaşanmış.