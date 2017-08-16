Terk edilmiş binalar sanat eserine dönüştü
16 Ağustos 2017 21:14
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Yaptığı büyük boyutlu kadın portreleriyle tanınan Avustralyalı sanatçı Rone, terk edilmiş bina ve evlere çizdiği mural serisini tamamladı.
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İki yıldır Melbourne’de kullanılmayan ve harap olmuş mekânları araştıran sanatçı, gizlice çizdiği muralları mekânla uyum içinde fotoğrafladı.
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Rone'nin yapıya çizdiği kadın portresi.
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Rone'un çürüme ve yok olma konseptinde çalışmalar yapmaya duyduğu ilgi uzun zamandır devam ediyor.
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Rone'nin Melbourne’de terk edilmiş bir binanın duvarına çizdiği portre.
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Rone'nin sözlerine göre, onun amacı resimleriyle insanların eskime ve bozulmanın güzellik ile olan ilişkisine dikkatini çekmek.
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Sanatçı, adeta fantastik bir film setine dönüştürdüğü yapıya endişeli kadın portreleriyle perili ev havası verdi.
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Rone, 20. yüzyıl oratalarından kalma terk edilmiş bir yazlık eve, çizim ve objelerle hayaletli ev havasını verdi.
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Rone'nin Melbourne'deki terk edilmiş Alphington Kağıt Fabrikası'nın duvarına çizdiği resim.
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Yıkılacak olan binanın üzerine Rone tarafından çizilmiş kadın portreleri.
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Çalışmalarında genellike kadınlara yer veren Rone, çizimleri için eski ve büyük binaları tercih ediyor.
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