Yangınlarla mücadele eden Avustralya’da şimdi de yüzyılda bir görülen şiddetli yağmur ve sel yaşanıyor
18 Ocak 2020 19:33
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Aylardır söndürülemeyen yangınlarla mücadele eden Avustralya'da bir yandan da sel ve yağmur yaşamı olumsuz etkiliyor. Queensland eyaletindeki yağışların yüz yılda bir görüldüğü belirtiliyor.
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News.com.au. haber portalında yer alan habere göre şiddetli yağmur ve sel Avustralya’nın doğu kıyılarındaki Queensland eyaletinde hayatı olumsuz yönde etkiledi.
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Yangınlarla mücadele eden Avustralya’da şimdi de yüzyılda bir görülen şiddetli yağmur ve sel yaşanıyor
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Queensland meteoroloji servisi, yağmurun durduğunu ancak şiddetli yağış riskinin devam ettiğini bildirdi.
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Öte yandan, orman yangınlarının devam ettiği komşu eyaletler Yeni Güney Galler ve Victoria’da birçok bölgenin elektriksiz kaldığı ve binlerce kişinin tahliye edildiği belirtildi.
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Avustralya genelinde yangınlar nedeniyle şimdiye kadar 10 milyon hektara yakın alan zarar gördü, 2 bini aşkın ev kül oldu, yarım milyar civarında hayvan da öldü.
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Bazı bölgelerinde 'felaket durumu' ilan edilen ülkede eylül ayından beri devam eden yangınlar nedeniyle en az 27 kişi hayatını kaybetti.
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Yangınlarla mücadele eden Avustralya’da şimdi de yüzyılda bir görülen şiddetli yağmur ve sel yaşanıyor
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