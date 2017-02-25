Yalnızca 1 pounddan satışa çıkarılan eve yoğun talep!
25 Şubat 2017 21:06
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İngiltere'nin Durham şehrinde 10 yıldır boş halde bulunan ev 1 pound'dan açık artırmaya çıkarıldı. Ancak emlak şirketi içini oturulacak bir yer haline getirmek için en az 135 bin TL harcanması gerektiğini söylüyor.
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Teraslı evde iki yatak odası mutfak yemek odası ve bir de bodrum katı bulunuyor.
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Şehrin ünlü okullarına yakın pozisyonda bulunan eve çok sayıda talip olacağı tahmin ediliyor.
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Ferah odaları bulunan ev 10 yıldır dokunulmadığı için bakımsız bir halde.
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Evin yakındaki mülkler 70 ile 100 bin pound arasında rakamlara satılıyor.
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Emlak şirketi mülkün bir kaç yıl önce ölen ve varisi çıkmayan birine ait olduğunu söylüyor.