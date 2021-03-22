Yalnızca 12 maça çıktı, 15 kupa kazandı
22 Mart 2021 15:13
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Bayern Münih'in eski kalecisi Tom Starke, 6 sezon formasını giydiği Bavyera ekibinde 12 maça çıktı ve 15 kupa kazandı!
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2017-2018 sezonunun sonunda 37 yaşında emekliliğe ayrılan Tom Starke, Bayern Münih'te 6 sezon forma giydi.
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Alman kaleciyi ilginç yapan ise Bavyera ekibinde oynadığı maçtan çok kazandığı kupa sayısı...
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2012-13 sezonunda Hoffenheim'dan bedelsiz olarak Bayern Münih'e katılan tecrübeli kaleci, 6 sezonda sadece 12 maça çıktı. Starke bu süreçteyse 15 kupa kazandı. Ortalama maç başına 1.25 kupa düşüyor.
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Kariyerindeki bütün kupaları Bavyera ekibinde kazanan Starke'nin koleksiyonu: 1 Şampiyonlar Ligi, 6 Bundesliga, 3 Alman Kupası, 3 Alman Süper Kupası, 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve 1 UEFA Kupası!
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