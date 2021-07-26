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Yalıntaş Göleti kuraklığa yenik düştü

26 Temmuz 2021 09:58

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Yalıntaş Göleti kuraklığa yenik düştü

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Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Yalıntaş köyünde bulunan Yalıntaş Göleti kurumaya terk edildi.

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Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından uzmanların uyarılarına rağmen yıllardır uygulanan yanlış gölet, sulama ve baraj politikaları sebebiyle Yalıntaş Göleti kuraklık ile karşı karşıya. Çevrede bulunan çiftçilerin göletten izinsiz su kullanımı ve tarlaların gelişi güzel sulanması nedeniyle doğal su varlıkları tarafından beslenemeyen gölün tek yaşam kaynağı artık yağışlar oldu.

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. Son yıllarda istenilen yağışların da yaşanmamasının ardından gölet adeta kaderine terk edilirken, gölette yaşamını sürdüren flamingolar da gölet ile birlikte adeta yaşam mücadelesi veriyor.

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DSİ tarafından ise adeta kaderine terk edilen gölette nasıl bir çalışma yapılacağı ise kamuoyu tarafından merak ediliyor.

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İşte Yalıntaş göletinden kareler:

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