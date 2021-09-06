Yakmak için aldığı kömürün içinden 8 kilogram göktaşı çıktı; gramı 375 TL
06 Eylül 2021 15:41
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Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde Yakup Ermiş isimli bir vatandaş, iddiaya göre Rusya’dan ithal edilen kömürlerden aldı. Ermiş, 50 kilogramlık torbada fark ettiği, ağırlığı şüphe uyandıran taşı atmayarak kömürlerden ayırdı.
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Daha sonra yıkayıp kömürü aldığı şirketi arayarak kömür torbasında taş çıktığı için şikayette bulundu.
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Evine misafirliğe gelen arkadaşına durumu anlatan Ermiş, arkadaşının göktaşı şüphesiyle mıknatıs testi ile taşı deneyerek yapıştığını görünce, taşın bir parçasını kırarak teste gönderdi.
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Araştırmaları sonucunda göktaşı olduğunu öğrenen Ermiş, bu kez şikayetini geri çekerek göktaşı için alıcı aramaya başladı. Taşın gramının 45 dolara yakın olduğunu belirten Ermiş, ciddi alıcılarla pazarlığa çıkacağını söyledi.
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Gerçeği öğrenmeden önce kömürü aldığı firmayı şikayet etmeyi düşünen, şimdi ise öfkenin yerini sevince bıraktığını söyleyen Ermiş, “Göktaşı, hatta 1 milyon yıllık olduğu söyleniyor. Biz bunu satacağız, faydalanalım. Numunelerde gram olarak eksildi, şu anda ham olarak net 8 kilogram. Ele alındığında kendi boyutundan daha ağır olduğunu hissedebiliyorsunuz” diye konuştu.