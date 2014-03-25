Bilime daha yakından bakın
25 Mart 2014 18:56
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Bu yılki Wellcome Fotoğraf Ödülleri finalistleri belli oldu. Bu fotoğrafta bir saç teline tutunmuş bit yumurtası görülüyor. (Kevin Mackenzie, Aberdeen Üniversitesi)
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Jüri üyeleri, sadece bilimsel bilgi değl, aynı zamanda estetik güzellik de içeren fotoğrafları seçiyor. Zebra balığı embriyosu (Annie Cavanagh ve David McCarthy)
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Her yıl yapılan yarışma bilim alanında en iyi fotoğraf tekniğini ve görüntülerini ödüllendirmeyi amaçlıyor. Uzun kulaklı kahverengi yarasa (Chris Thorn, xrayartdesign.co.uk)
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Kazanan 18 fotoğrafı 7 kişilik jüri belirliyor. Kireçlenmeye maruz kalmış insan kalbi dokusu (Sergio Bertazzo, Imperial College London)
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Göğüs kafesinde mekanik bir kalp pompası (Anders Persson)
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Okside olmuş C Vitamini (askorbik asit) kristalleri (Spike Walkers)
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Turpgiller familyasından Arabidopsis thaliana bitkisinin çiçeğinin yakın çekimi (Stefan Eberhard)
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Uzun ömürlü bir bitki olan Astrantia dere kenarlarında ve nemli yerlerde yetişir. (Dr Henry Oakeley)
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Mackenzie ayrıca Ortaçağ'dan kalma bir alt çene kemiği ile yarışmaya katıldı.
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Renkli taramalı elektron mikroskobundan görüldüğü şekliyle böbrek taşı. ( Kevin Macken
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Bu meme kanseri hücreleri nano ilaç taşıyıcılarla tedavi ediliyor. (Khuloud T Al-Jamal ve Izzat Suffian)
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MIT McGovern Enstitüsü'nden Zeynep M Saygın, sağlıklı bir yetişkin insan beynindeki sinirlerin MRI görüntüsünü içeren bu fotoğrafla ödül aldı.
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Tarımsal atık (Eberhardt Josué Friedrich Kernahan ve Enrique Rodríguez Cañas)
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Kernahan ve Cañas CIGS (Bakır, İndiyum, Galyum, Selenyum) güneş pillerinde kullanılan yarı iletken ince tabaka görüntüsüyle de finale kaldı.
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Deriye yapışmış geyik kenesi (Ashley Prytherch, Royal Surrey County Hospital NHS Foundation Trust)
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Wellcome Fotoğraf Arşivi tıp tarihi ve uygulamasına ilişkin zengin bir görsel malzeme birikimine sahip. Zambak tomurcuğu (Spike Walker)
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Ödül alan fotoğraflar 12 Mart'tan itibaren Glasgow Bilim Merkezi'nde kısa süreliğine sergileniyor. Lagena (Spike Walker)
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Sergi ayrıca Manchester'da Bilim ve Sanayi Müzesi'nde, Cardiff'te Tecniquest'te, Belfast'ta W5'ta ve Londra'da Wellcome Trust binasında sergileniyor. Fok balığı tomografisi (Anders Persson)
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