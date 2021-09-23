WWE güreşçisi Undertaker'ın başrolünde olduğu interaktif Netflix filmi geliyor
23 Eylül 2021 15:04
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Netflix, intekaktif yapımları arasına bir yenisini ekliyor.
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Netflix, interaktif film olan Black Mirror: Bandersnatch ile birlikte güzel bir başarı yakaladı ve ardından interaktif yapımlara devam etti.
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Yeni interaktif film Escape The Undertaker'ın başrolünde güreş dünyasının en tanınan isimlerinden The Undertaker bulunuyor ya da gerçek ismi ile Mark Calaway. Filmdeki diğer oyuncular ise Ettore Ewen (Big E), Kofi Kingston (Kofi Kingston) ve Austin Watson (Xavier Woods). Film, 5 Ekim'de Netflix'te yayında olacak.
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Escape The Undertaker'da karakterler Undertaker'ın perili eve dönüşen malikanesinden kaçmaya çalışacak.
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İzleyiciler bu üç karakter için ayrı ayrı kararlar verecek. Kararlar doğrultusunda filmin sonu ve birçok kısmı değişecek. Filmin süresi 30 dakika olarak açıklandı. Ancak kaç farklı son olduğu ve tüm sahneleri görmenin ne kadar süreceği bilinmiyor