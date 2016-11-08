WhatsApp'a yeni özellik!

Tüm mesajlaşma uygulamalarını geride bırakarak zirvede bulunan WhatsApp, günden güne yeniliklerle karşımıza çıkıyor.
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Son duyurulan güncellemeyle, WhatsApp artık GIF desteğine sahip.
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1 milyardan fazla kullanıcısı bulunan WhatsApp, iOS sürümü için yayınladığı yeni güncellemeyle, yeni bir özelliği de kullanıcılara sunmuş oldu. Uzun süredir kullanıcıların beklediği GIF desteği, artık WhatsApp'a eklendi.
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WhatsApp, bundan böyle kullanıcıların kendi GIF'lerini oluşturmasına ve arkadaşlarına göndermesine imkân tanıyor.
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WhatsApp üzerinden arkadaşlarınıza GIF göndermekten hariç olarak, WhatsApp'ın ünlü GIF servisi GIPHY ile anlaşmasıyla birlikte popüler GIF'lere anında ulaşabileceksiniz.
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Gelen güncellemeyle aynı zamanda 6 saniyelik videolarınızı da GIF'lere dönüştürebilecek ve arkadaşlarınızla paylaşabileceksiniz.
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WhatsApp'a gelen GIF özelliğini kullanmaya başlamak için yapmanız gereken tek şey App Store üzerinden WhatsApp uygulamasını güncellemek.