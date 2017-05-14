Whatsapp'a 'kişisel veri ihlali'nden 3.2 milyon dolar ceza
14 Mayıs 2017 02:11
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İtalya Rekabet Kurulu, dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından Whatsapp'a, kullanıcıların kişisel verilerini zorla paylaşması sebebiyle ceza verdi.
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Alınan kararda, Whatsapp'ın kullanıcılarına 'zorla kabul ettirdiği' kullanım sözleşmesiyle, kişisel bilgileri Facebook ile paylaşmak durumunda bıraktığı söylenirken, bu sebeple Whatsapp'a 3.2 milyon dolar ceza verildiği kaydedildi.
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Whatsapp'ın kullanıcılarında 'kişisel verilerini Facebook ile paylaşmadan uygulamayı kullanamayacakları' yönünde izlenim yarattığını belirten İtalyan yetkililer, başka bir takım ihlallere de dikkat çekti.
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Whatsapp'ın dünyada yaklaşık 1 milyar kişi tarafından kullanıldığı biliniyor.