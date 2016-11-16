WhatsApp'a beklenen özellik geldi!
16 Kasım 2016 22:41
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Pek çok haberleşme uygulamasında yer alan görüntülü arama özelliği, artık 1 milyondan fazla kullanıcısı olan WhatsApp’a da geldi.
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Gelişmeyi WhatsApp, kendi bloğunda duyurdu. ‘Böyle bir şeyi yaptık çünkü sadece yazılı ya da sesli mesajın yetmeği durumlar oluyor.
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Torununuzun ilk adımlarını izlemenin ya da şehir dışında okuyan kızınızı görmenin yerine hiçbir şey geçemez’ şeklinde bir açıklama yaptı.
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Herkese açık olan uygulamayı kullanabilmek için WhatsApp’ı güncellemek gerekiyor.
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Görüntülü arama yapmak istediğiniz kişiyi seçip daha önce sesli arama yaptığınız butona dokunduğunuzda sesli arama ya da görüntülü arama yapma özelliğinden birini seçebiliyorsunuz.
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Karşıdaki kişi de uygulamayı güncellediyse, bağlanyı hızına bağlı olarak kaliteli bir görüntülü görüşme yapabilirsiniz.
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