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Whatsapp'ta yeni dönem başlıyor

Anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ta yeni dönem başlıyor

03 Ekim 2020 10:44

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Whatsapp'ta artık birini ya da bir grubu sessize almak isteyenler sonsuza kadar sessize alabilecek

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Ses açılana kadar kişinin ya da grubun sesi kendi kendine açılmayacak.

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Son güncelleme sonrası yeni özellik kademeli olarak kullanıcılara dün dağıtılmaya başladı.

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WhatsApp’ın bir başka özelliği ise, mesaj gönderenlerin mesajlarının belli bir süre sonra kendiliğinden yok olması.

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WhatsApp, görsel medyaları karşı tarafa yollayan kullanıcıların bu görüntüleri sonradan yok edebilmesini sağlayacak. (Kaynak: Hürriyet-Selim Öztürk)

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