WhatsApp mesajlarına yeni özellik
21 Nisan 2017 20:50
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WhatsApp'a iPhone kullanıcılarını ilgilendiren çok önemli bir güncelleme geldi.
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iOS 10.3.1 işletim sistemi için gelen güncellemede birkaç köklü değişiklik göze çarpıyor.
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WhatsApp'ta en göze çarpan değişiklik artık Apple'ın sesli sanal asistanı Siri ile uyumlu olması.
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Siri aktive edildiği takdirde WhatsApp mesajlarınızı sesli olarak dinleyebileceksiniz.
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Araç kullanırken ya da oturduğunuz yerde telefona dokunmadan mesajları okumak böylelikle mümkün olacak.
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