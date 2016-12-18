WhatsApp kullanıcılarının en çok istediği o özellik sonunda geliyor!
18 Aralık 2016 21:21
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WhatsApp, önümüzdeki haftalarda alacağı yeni bir güncelleme ile, yollanan hatalı içeriklerin geri alma özelliğini bizlere sunacak.
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Fakat bir şartla: Hatalı paylaşımı, paylaştığınız kişinin görmemiş olması gerekiyor.
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Geliştirmelerde yer alan IM servisinin beta sürümünde, kullanıcıların gönderdikleri mesajları iptal edebilecekleri ya da mesajları düzenleyebilecekleri gözüküyor.
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WhatsApp'ta şu an yolladığınız iletileri sadece yerel olarak, sadece kendi telefonunuzdan silebiliyorsunuz. Karşı tarafa mesajınız, siz silme işlemi yapsanız da iletiliyor. Güncelleme hızlı bir şekilde gelirse, bu yapı tamamen değişecek.
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Henüz beta testleri devam eden güncellemenin, WhatsApp'a gelip gelmeyeceğinin garantisi yok. Değişim imkanının bazı riskleri doğurabileceği de değerlendiriliyor. Artık son karar WhatsApp'ın. Kaynak: ShiftDelete.net