WhatsApp, Hikâyeler’ özelliğini aktifleştiriyor
22 Şubat 2017 21:06
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Dünya genelinde 1 milyarı aşan kullanıcı sayısıyla en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması konumunda olan WhatsApp, tıpkı Snapchat ve Instagram'da olduğu gibi "Hikâyeler" özelliğine kavuşuyor.
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İlk olarak Snapchat uygulamasından hayatımıza giren "Hikâyeler" durum güncellemesi, oldukça ilgi görmüş ve kullanıcılar tarafından beğenilmişti.
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Özelliğin bu kadar rağbet görmesinin ardından fotoğraf paylaşım platformu Instagram, özelliği kendi platformu için de oluşturarak kullanıcılara sunmuştu.
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Şimdi de "Hikâyeler" kervanına mesajlaşma uygulaması WhatsApp katılıyor.
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"Durumum" adlı yeni özelliğiyle kullanıcıların karşısına çıkacak olan WhatsApp, bugünden itibaren Android, iOS ve Windows Phone platformları için güncellemeyi dağıtmaya başlıyor.
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WhatsApp'a eklenecek "Durumum" butonu ile kullanılan özellikte, tıpkı Snapchat ve Instagram'da olduğu gibi anlık hikâyeler paylaşılabilecek, çekilen video ve fotoğraflara efektler eklenebilecek.
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Aynı zamanda "Durumum" üzerinden yapılan paylaşımlar 24 saat kalıcı olacak. 24 saatin ardından paylaşılan video, GIF ve fotoğraflar otomatik olarak silinecek.
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