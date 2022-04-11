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Whatsapp’a yeni özellik geliyor

11 Nisan 2022 11:51

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Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, yeni özellikleriyle güncellenmeye devam ediyor.

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Whatsapp’a yeni özellik geliyor

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Gönderim sırasında kullanıcıya sadece bir ilerleme çubuğuyla bilgi veriliyordu.

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Shift Delete'de yer alan habere göre, WABetaInfo, mesajlaşma uygulamasıyla bir dosya paylaşırken tahmini varış süresi gösterileceğini aktardı.

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Bu özellik sayesinde gönderen kişi, dosyanın kaç saniye / dakika içinde karşı tarafa iletileceğini görebilecek.

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Bu süre internet bağlantısının kalitesine göre değişecek.

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