Whatsapp'a sesli mesajları "hızlandırma" özelliği geliyor
22 Mart 2021 11:29
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Whatsapp'a sesli mesajları "hızlandırma" özelliği geliyor
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WhatsApp'ın Android ve iOS beta uygulamalarının kodlarında ortaya çıkan özelliğe göre popüler mesajlaşma uygulaması, sesli mesajları daha hızlı oynatma özelliği üzerinde çalışıyor. Buna göre kullanıcılar, gelen bir sesli mesajı iki kat hızlı oynatabilecekler.
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WhatsApp’ın, Android uygulaması için sesli mesajları farklı hızlarda oynatma özelliği üzerinde çalıştığının ortaya çıkmasından yalnızca bir gün sonra aynı özellik, uygulamanın iOS sürümünde de kendini gösterdi.
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WhatsApp’ın üzerinde çalıştığı pek çok özellik ile ilgili henüz geliştirme aşamasındayken bilgiler sağlayan WABetaInfo, özellikle sesli mesaj özelliğini aktif olarak kullanan kişileri yakından ilgilendirecek özellik ile ilgili detayları paylaştı.
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WABetaInfo’nun paylaşmış olduğu ekran görüntülerine göre WhatsApp, sesli mesajlar için kullanıcılara 1x(normal oynatma hızı), 1,5x ve 2x oynatma hızları sunacak.
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Şu an için WhatsApp’ın sesli mesaj oynatma hızı özelliğini ne zaman yayınlayacağına dair bir bilgi bulunmuyor.