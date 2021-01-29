WhatsApp Web için tartışma yaratan yeni adım: Biyometrik veriyle kimlik doğrulama
Son dönemde gizlilik sözleşmesi ve veri paylaşımına dair değişikliklerle dikkatleri üstüne çeken Whatsapp, tartışma yaratacak yeni bir uygulamayı devreye sokuyor. Sadece QR kodunu okutarak girilebilen Whatsapp Web'e bağlanmak istediğinizde önce mobil cihazdan biyometrik verilerinizi doğrulamanız gerekecek.
29 Ocak 2021 12:52
17
Veri paylaşımıyla ilgili gizlilik sözleşmesinde değişiklik yapması nedeniyle milyonlarca kullanıcısını kaybeden WhatsApp, bu kez web uygulamasında yapacağı değişiklik nedeniyle tartışılmaya başlandı.
27
TechCrunch sitesinde yer alan habere göre; WhatsApp yeni bir güvenlik adımını kullancılarına sunacak. Buna göre masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarında gösterilen bir QR kodunun telefona okutulması yardımıyla girilebilen Whatsapp Web’e biyometrik veriler (parmak izi ya da yüz tanıma) adımı ekleniyor.
37
Şirketten yapılan yazılı açıklama ise şöyle:
47
"Bunu yapmak için, cep telefonu işletim sisteminde bulunan yüz veya parmak iziyle kilit açma özelliğinden yararlanıyoruz. WhatsApp Web veya masaüstü uygulamasını WhatsApp hesabınıza bağlamak için şimdi yüzünüzü veya parmak izi kilidini kullanmanız istenecek."
57
Geçtiğimiz haftalarda yaşadığı veri paylaşımı krizi sonrasında, “verileri toplamak için yeni bir adım mı” sorusu akıllara geldi.
67
Facebook, bu yeni özelliğin, kullanıcıların biyometrik verilerini toplaması gibi bir durumun söz konusu olmadığının ve girilecek olan verilerin şirket tarafından görülemeyeceğinin altını çizdi.
77
WhatsApp ayrıca kullanıcılarına bu özelliği WhatsApp ayarlarından kapatma opsiyonu sunduğu da belirtildi.