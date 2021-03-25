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WhatsApp Web’e yıllardır beklenen özellik geliyor

25 Mart 2021 10:20

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WhatsApp Web’e yıllardır beklenen özellik geliyor

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Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni özelliği ile gündemde. 2 milyar aktif kullanıcıya sahip olan WhatsApp, platformun masaüstü versiyonu WhatsApp Web'e yıllardır beklenen özelliği getirmeye hazırlanıyor.

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2015 yılında hayatımıza giren WhatsApp Web bugüne kadar telefonun internete bağlı olmadığı durumlarda kullanıma izin vermiyordu. Yeni adım sonrası Facebook, her an kullanılabilmesinin önünü açıyor.

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Başka bir deyişle yeni özellik ile WhatsApp Web, internet bağlantısı kesildiğinde dahi kullanılabilecek.

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İnternet bağlantısı kesildiğinde hizmet kullanılamıyor. İşte şirket Web sürümünün her an kullanılabilmesinin önünü açıyor. Söz konusu özelliği önümüzdeki aylarda kullanıma girmesi bekleniyor.

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