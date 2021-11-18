WhatsApp, Türk yazılım mühendisinin geliştirdiği yeni özelliğini kullanıma sundu
18 Kasım 2021 09:36
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WhatsApp, Türk yazılım mühendisinin geliştirdiği yeni özelliğini kullanıma sundu
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WhatsApp, Türk yazılım mühendisi Güney Kayım'ın geliştirdiği yeni özelliğini yayınladı. Bu özellik sayesinde işletme hesapları tarafından gönderilen mesajları puanlamak mümkün olacak.
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Anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, kendi çatısı altında görev alan Türk yazılım mühendisi Güney Kayım'ın geliştirdiği yeni özelliğini yayınladı. Böylelikle işletme hesaplarıyla yapılan sohbetlerde işletmeler tarafından gönderilen mesajlar puanlanabilecek.
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Kayım da Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "WhatsApp'ta geliştirdiğim ilk customer facing özellik release oldu. Artık bir iş yeriyle konuşurken, iş yerinden gelen mesaja puan verebiliyorsunuz. Tamamen anonymous bir puanlama, hangi kullanıcının ne puan verdiği kimse tarafından bilinmiyor" ifadelerini kullandı.