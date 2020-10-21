WhatsApp’tan yeni özellik: Masaüstü uygulamasından da sesli ve görüntülü görüşme yapılabilecek
21 Ekim 2020 13:16
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WhatsApp’tan yeni özellik: Masaüstü uygulamasından da sesli ve görüntülü görüşme yapılabilecek
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Pandemi sürecinde kullanımı hızla artan Zoom ve Skype gibi video konferans uygulamalarına alternatif olmak isteyen WhatsApp, bilgisayardan sohbet edenler için yeni özelliğini yayınlamaya hazırlanıyor.
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Artık masa üstünden sesli veya görüntülü arama yapmanıza imkân tanıyor.
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Özellikten hem bireysel hem de grup olarak yararlanmak mümkün olacak
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Bunun yanında bir özellik daha bugün devreye girdi. WhatsApp'ta herhangi birini ya da grubu sessize almak isteyen kullanıcılar en fazla 1 yıl boyunca sessize alabiliyordu. Süre dolduğunda ise ses açılıyordu.
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Yeni gelen özellik sayesinde kullanıcılar artık karşısındakini sınırsız süreyle sessize alabilecek. Böylece tekrar ses açılana kadar kişinin ya da grubun sesi kendi kendine açılmayacak. Son güncelleme sonrası yeni özellik kademeli olarak kullanıcılara bugün dağıtılmaya başladı.