WhatsApp’ta yeni dönem; mesajlar ‘kaybolacak’ | Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özelliği ile gündemde. Şirket mesajlaşma uygulamasına Snapchat'i anımsatan bir özelliği getirmeye hazırlanıyor.
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WhatsApp mesajları otomatik olarak silen bir özellik üzerinde çalışıyor. Özellik şu an için, sadece 5 saniye ve 1 saat gibi süreleri kapsıyor.
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"Kaybolan mesajlar" ve 1kaybolan medya" olarak anılan özelliğin ne zaman kullanıma gireceğine dair bir açıklama ise bulunmuyor.
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WABetaInfo tarafından dün paylaşılan raporda WhatsApp’ın aynı anda 4 cihazda kullanılmasını sağlayan çoklu cihaz desteği için sona gelindiği açıklanmıştı.