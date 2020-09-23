T24 LogoT24 Logo

WhatsApp’ta yeni dönem; mesajlar ‘kaybolacak’

23 Eylül 2020 13:54

14

WhatsApp’ta yeni dönem; mesajlar ‘kaybolacak’ | Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özelliği ile gündemde. Şirket mesajlaşma uygulamasına Snapchat'i anımsatan bir özelliği getirmeye hazırlanıyor.

24

WhatsApp mesajları otomatik olarak silen bir özellik üzerinde çalışıyor. Özellik şu an için, sadece 5 saniye ve 1 saat gibi süreleri kapsıyor. 

34

"Kaybolan mesajlar" ve 1kaybolan medya" olarak anılan özelliğin ne zaman kullanıma gireceğine dair bir açıklama ise bulunmuyor. 

44

WABetaInfo tarafından dün paylaşılan raporda  WhatsApp’ın aynı anda 4 cihazda kullanılmasını sağlayan çoklu cihaz desteği için sona gelindiği açıklanmıştı.

ETİKETLER

WhatsappyenidönemmesajkaybolmasilinmeSnapchatözellik
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24