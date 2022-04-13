WhatsApp’ta testler başladı; beklenen iki özellik geliyor
13 Nisan 2022 09:56
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Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, mesajlara emojiyle tepki verme özelliğini geliştiriyor. Şirket grup sohbetlerinde anket seçeneği üzerinde çalışıyor.
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NTV’de yer alan habere göre, şirket son olarak kullanıcıların uzun yıllardır istediği bir özelliği test etmeye başladığını duyurdu.
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Instagram'da olduğu gibi gönderilen mesajlara emoji'yle tepki vermek mümkün olacak. WhatsApp halen bunun testlerini yapıyor. Ancak yapılan yeni bir güncellemeyle verilebilecek tepki sayısı altının üzerine çıkıyor.
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Son beta görüntülere göre emojilerin yanında + işareti bulunuyor ve daha fazla emoji seçimine izin veriliyor.
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WhatsApp rakibi Telegram'da olan bir özellik geliştirdi. Grup sohbetlerinde anket düzenleme seçeneği geliyor.
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iOS'taki 22.8.0.72 beta sürümüyle gelecek olan anket seçeneğinin ilerleyen zamanlarda Android cihazlar için de geliştirileceği belirtildi. Gruplarda insanlar oylama yapabilecek. Ancak özelliğin nasıl kontrol edileceği belli değil.