WhatsApp'ta güvenlik kodu açıklaması

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta son günlerde kullanıcıların güvenlik kodunun değiştiğine dair arka arkaya uyarılar görüldü. Aynı kullanıcının güvenlik kodu aynı gün içinde üç dört kez değişmeye başladı.
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Kullanıcılar şikâyetlerinde, "WhatsApp'ı yeniden yüklemedim, telefonumu da değiştirmedim, ama güvenlik kodum sürekli değişiyor. Aynısı arkadaşımın da başına geldi. İkimiz de iPhone kullanıcısıyız, başka iPhone kullananlara da sordum, onlarda bir şey olmamış, endişeliyim" diyenler çoğunluktaydı.
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Hack'lendiğini düşünen kullanıcılar paniklerken WhatsApp'ın konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyordu. Beklenen açıklama sonunda geldi.
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Haber Global'in edindiği bilgiye göre WhatsApp son günlerde birçok kullanıcının güvenlik kodunun sık sık değişmesiyle ilgili şikayetlerde bulunduğunu hatırlatarak "Bu durum, uygulamaya yakında gelecek bir özelliğin sorunsuz olarak çalışmasını sağlamak için gerçekleşiyor" dedi.
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Bu açıklama kullanıcıları rahatlatırken meraka da neden oldu. WhatsApp yakında hangi özelliği getirecek?
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İlgi bu tarafa yönelince WhatsApp ikinci bir açıklama yaparak güvenlik kodlarının sürekli değişmesinin hangi özelliğin testinden dolayı kaynaklandığını da duyurdu.
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WhatsApp'tan yapılan açıklamada "Güvenlik kodlarında yaşanan sık sık değişikliklerin nedeni yakında kullanıma sunacağımız çoklu cihaz özelliğinden kaynaklanmaktadır. Bu özellikle telefonunuzun bağlanmasına gerek kalmadan WhatsApp'ı 4 adede kadar farklı cihaza bağlanarak kullanabileceksiniz" diye yazdı.
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Bu açıklama merakı ve endişeyi daha da artırınca WhatsApp farklı cihazlarda uygulamayı bağlantı olmadan kullanmanın güvenli olduğunu, bu konuda her zaman WhatsApp'a ve uçtun uca şifreleme özelliğine güvenilebileceğini belirten bir paylaşım daha yaptı.