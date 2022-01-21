WhatsApp'ta “görünmez” olmak mümkün

WhatsApp'ın bilinen özelliklerinin yanından pek kimsenin bilmediği gizli özellikleri de var. Bunlardan biri de adınızı görünmez yapmak
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WhatsApp cep telefonu kullanıcılarının olmazsa olmaz uygulamaları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Kullanıcıların deneyimini iyileştirmek için çok sayıda özellik uygulayan WhatsApp'ın çok fazla gizli özelliği de var. Ancak bu özelliklerin çoğundan bazı kullanıcıların haberi yok. WhatsApp’ın fazla bilinmeyen özelliklerinden biri de kullanıcıların adlarını başkaları tarafından görünmez hale getirmek.
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Uygulama kullanıcıların boş bir ad oluşturmasına izin vermese de basit bir hileyle gizliliği korumak için kişi adını gizleyebiliyor veya boş bırakabiliyor. İşte WhatsApp'ta sizi 'görünmez' yapacak o gizli yol...
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- İlk olarak, cep telefonunuzda ve PC'nizde Whatsapp'ı açın
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- Sonra bu iki sembolü kopyalayın ⇨ ຸ
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- Ardından, Whatsapp'taki Ayarlar seçeneğine gidin.
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- Mevcut Whatsapp adınıza ve ardından kalem simgesine dokunun.
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- Ok sembolünü kaldırın, (⇨ bunu silin sağdaki işaret kalacak) ve adınızı değiştirmek için Tamam'a dokunun.
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- Ve WhatsApp'ta adınız boş kalacak. Artık isimsizsiniz.