WhatsApp, milyonlarca kişinin beklediği "son görülme" özelliğini duyurdu
18 Nisan 2022 08:18
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WhatsApp, milyonlarca kişinin beklediği "son görülme" özelliğini duyurdu
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Dünya genelinde milyonlarca insanın kullandığı mesajlaşma uygulması WhatsApp, ilerleyen günlerde bünyesine ekleyeceği ve tüm kullanıcıların beğenisine sunacağı özelliklerini duyurdu.
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WebTekno'da yer alan habere göre; WhatsApp, son görülmenizi kapatabilmenize olanak sağlayan özelliğini uzun bir süre önce kullanıcılara sunmuştu. Pek çok kullanıcı da bu özellik çıkar çıkmaz son görülmesini herkesten gizlemeyi seçmişti. Şimdi de WhatsApp, yeni bir güncelleme ile son gorülmenizi kimlerin görebileceğini seçmenize olanak sağlamaya hazırlanıyor.
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Seçilen kişilere son görülme kapatıldığında, o kişilerin de durumu görülemeyecek.
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Bu ayarı kullanmak isteyen kullanıcılar, yine aynı şekilde ‘Gizlilik’ sekmesindeki ‘Son Görülme’ bölümüne giderek yeni eklenen ‘Şunlar Dışında Kişilerim’ seçeneğinden son görülmesini gizlemek istedikleri kişileri seçebilecek.