WhatsApp mesajlarında yeni dönem
13 Ekim 2020 15:17
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WhatsApp mesajlarında yeni dönem | Şirket mesajlaşma uygulamasına Snapchat'i anımsatan bir özelliği getirmeye hazırlanıyor.
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Sosyal medyadaki etkisini artırmak için satın alma yoluna giden Facebook daha önce rekor fiyatlar ile WhatsApp ve Instagram'ı satın almıştı.
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Snapchat için de benzer bir yol izleyen Facebook, satın alamayınca benzer özelliklerini bünyesinde bulundurduğu platformlarına entegre etme taktiğini benimsemişti.
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Bu planı Instagram’a yaptığı güncellemelerde kullanan Facebook şimdi WhatsApp için de benzer bir yol izleme kararı aldı.
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WhatsApp mesajları otomatik olarak silen bir özellik üzerinde çalışıyor. Özellik şu an için, sadece 5 saniye ve 1 saat gibi süreleri kapsıyor.
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