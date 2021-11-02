WhatsApp, mesajları silme süresini uzatıyor!

WhatsApp'ın son Android beta sürümüne göre WhatsApp, "Herkesten Sil" özelliği için süre sınırını uzatıyor.
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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, mesajları herkesten silmeye olanak sağlayan "Herkesten Sil" özelliğini bundan yıllar önce kullanıma sunmuştu.
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WhatsApp'tan mesaj silme özelliğinin süre sınırı da bulunuyordu. Bu sınır ilk olarak yedi dakikaya ayarlanmıştı.
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Bir süre sonra ise bu sınır bir saatten fazlaya çıkarılmıştı. Şimdi ise WhatsApp'ın "Herkesten Sil" özelliği için süre sınırını uzatmaya çalıştığı bildiriliyor.
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WhatsApp'ın 2.21.23.1 kodlu Android beta sürümünde, WhatsApp'ın mesaj silmek için uyguladığı süre sınırını belirsiz bir süreye çıkardığını fark eden WABetaInfo, 3 ay önce gönderilen bir mesajın silinmesine izin verildiğini tespit etti.
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Yani 3 ay önce gönderilen bir mesaj, bu beta sürümünde silinebilir hale geldi.