WhatsApp masaüstü kullananlar dikkat: Ara yüzde değişiklik!
17 Ocak 2022 11:27
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WhatsApp masaüstü kullananlar dikkat: Ara yüzde değişiklik!
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WhatsApp masaüstü kullananlar dikkat: Ara yüzde değişiklik!
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Geçen günlerde de WhatsApp bildirimlerinde profil fotoğraflarını görebileceğiniz bir özellik duyurmuştu. Bu kez de WhatsApp masaüstü uygulaması için kolları sıvadı. Haber Global'de yer alan habere göre, artık WhatsApp Desktop’u karanlık modda kullanırken, sohbet baloncukları daha koyu yeşil gözükecek.
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Önceki sürümlerde de baloncukların rengi yeşildi, ancak WhatsApp yeni sürümde yeşili belirgin hale getirdi. Ayrıca mesaj yazma alanı önceden oval bir görünüme sahipken; 2.2201.2 sürümünde ise dikdörtgene daha çok benziyor.
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Popüler mesajlaşma platformu, 2.2201.2 sürümünü cuma günü yayınladı. Güncelleme henüz beta aşamasında olduğu için herkese ulaşması zaman alacak. Diğer yandan WABetaInfo, WhatsApp masaüstü uygulamasının yeni halinin ekran görüntüsünü aktardı.
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Betaya erişim sağlamak için Windows veya macOS sürümünden birinin yüklenmesi gerekiyor. Ardından telefonda WhatsApp ayarlarına girip Bağlı cihazlar menüsündeki QR kodu WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına okutulması gerekiyor. QR kodu okuttuktan sonra WhatsApp, telefonunuzdaki mesajları masaüstü uygulamasına taşıyacak.