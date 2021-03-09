WhatsApp'ın yeni özelliği test aşamasında; sohbet yedeklemeleri için şifre hamlesi
09 Mart 2021 14:45
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WhatsApp yeni özelliği kullanıma açacak; sohbet yedeklemeleri için şifre hamlesi
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WhatsApp'dan sohbet yedeklemeleri için şifre hamlesi geldi. Güvenlik güncellemesiyle uzun süre gündemde kalan WhatsApp, sohbet yedeklemelerinin korunmasını artırmak için şifre opsiyonu koyacak.
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Sohbet geçmişlerini güvende tutmak isteyen kullanıcılar için güncelleme şimdilik kullacılara sunulmadı
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Sözcü'de yer alan habere göre, WhatsApp’ın henüz test aşamasındaki bu özelliği sayesinde kullanıcılar sohbet yedeklerini şifreleyebilecek
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Sohbet yedeklerini geri yüklemek istediklerinde ise daha önceden belirlemiş oldukları şifreyi girmek zorunda kalacak. Güncellemenin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil.
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