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WhatsApp'ın yeni özelliği test aşamasında; sohbet yedeklemeleri için şifre hamlesi

09 Mart 2021 14:45

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WhatsApp yeni özelliği kullanıma açacak; sohbet yedeklemeleri için şifre hamlesi

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WhatsApp'dan sohbet yedeklemeleri için şifre hamlesi geldi. Güvenlik güncellemesiyle uzun süre gündemde kalan WhatsApp, sohbet yedeklemelerinin korunmasını artırmak için şifre opsiyonu koyacak.

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Sohbet geçmişlerini güvende tutmak isteyen kullanıcılar için güncelleme şimdilik kullacılara sunulmadı

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Sözcü'de yer alan habere göre, WhatsApp’ın henüz test aşamasındaki bu özelliği sayesinde kullanıcılar sohbet yedeklerini şifreleyebilecek

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Sohbet yedeklerini geri yüklemek istediklerinde ise daha önceden belirlemiş oldukları şifreyi girmek zorunda kalacak. Güncellemenin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil.

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