WhatsApp'ın yeni özelliği kullanıma sunuldu: Yanlış mesaj gönderme tarih oluyor
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma programı Whatsapp'a yeni bir özellik geldi. Milyonlarda kullanıcısı olan WhatsApp'ın yeni özelliği sayesinde yanlış mesaj gönderme sorunu ortadan kalkıyor.
02 Aralık 2020 10:59
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Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp her sohbet penceresi için ayrı bir duvar kağıdı belirlenmesine imkan sağlayan 'özel duvar kağıdı' özelliğini kullanıma sundu.
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Getirilen yeni özellik sayesinde her sohbet penceresi için ayrı bir duvar kağıdı belirlenmesine imkan sağlanacak.
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'Özel duvar kağıdı' özelliğini kullanıma sunan WhatsApp yanlış mesaj gönderilmesinin önüne geçmeyi hedefliyor.
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WhatsApp'ta özel duvar kağıdını ayarlamak için adımlar:
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1: Bir sohbet penceresi açın.
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2: Bu ekranın sağ üstte kısmında bulunan üç nokta simgesine dokunun.
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3: Açılan menüden 'Duvar Kağıdı' seçeneğine dokunun.
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4: Karşınıza gelen ekranda 'Değiştir' seçeneğine dokunun.
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5: Parlak, Koyu, Düz Renkler ya da Fotoğraflarım’dan birini seçin.
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6: Açılan galeriden istediğiniz duvar kağıdını seçin.