WhatsApp, ekim ayından itibaren bu iPhone modellerinde çalışmayacak
Eğer bu iPhone'lardan birine sahipseniz, 24 Ekim 2022’den itibaren WhatsApp'a veda etmeniz gerekecek.
23 Mayıs 2022 17:26
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Eğer bu iPhone'lardan birine sahipseniz, 24 Ekim 2022’den itibaren WhatsApp'a veda etmeniz gerekecek.
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WhatsApp, iOS 10 ve 11 desteğini sonlandırmaya hazırlanıyor. WABetaInfo tarafından tespit edilen yeni bir bildirim, iPhone kullanıcılarının, 24 Ekim'den sonra uygulamayı kullanmaya devam etmek için cihazları tarafından desteklenen Apple'ın mobil işletim sisteminin en son sürümünü yüklemeleri gerektiğini belirtiyor.
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WhatsApp, şirketin iPhone sahipleri için temel olarak iOS 12'yi önerdiğini belirtiyor. Halen bir iPhone 5s, iPhone 6 veya iPhone 6S kullanıyorsanız, cihazınızda WhatsApp'ı kullanmaya devam edebileceksiniz. Zira bu iPhone'lar iOS 12'ye güncellendi. Ancak iPhone 5 ve 5C sahiplerinin WhatsApp kullanabilmek için telefonlarını değiştirmeleri gerekiyor.
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chip.com.tr'nin haberine göre; iPhone 5 ve iPhone 5C neredeyse on yıllık olduğundan, bu kararın çok fazla insanı etkilememe ihtimali var. Yine de, dünya çapında milyonlarca insan, arkadaşları ve aileleriyle iletişim kurmak için WhatsApp'a güveniyor ve bu grup arasında mutlaka iPhone 5 ve iPhone 5C kullananlar da vardır...
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WhatsApp, ekim ayından itibaren bu iPhone modellerinde çalışmayacak