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WhatsApp duyurdu: Android kullanıcılarına özel yeni özellik

28 Kasım 2021 13:06

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WhatsApp duyurdu: Android kullanıcılarına özel yeni özellik

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Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android kullanıcıları için yeni bir özelliği daha kullanıma sundu.

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Son zamanlarda web platformunda güncellemelere odaklansa da Android tarafı için de bir yenilik geliyor

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Kullanıcılar, mesajlaşma sırasında kendilerine gönderilen çıkartmaları kaydetmeye gerek duymadan yönlendirerek başkalarıyla paylaşabilecek.

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Özellik Android için yayınlanan 2.21.13.15 beta sürümüyle geliyor.

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Betayı yükleyen kullanıcılar bu özelliği deneyimleyebilecek.

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