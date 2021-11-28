WhatsApp duyurdu: Android kullanıcılarına özel yeni özellik
28 Kasım 2021 13:06
16
WhatsApp duyurdu: Android kullanıcılarına özel yeni özellik
26
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android kullanıcıları için yeni bir özelliği daha kullanıma sundu.
36
Son zamanlarda web platformunda güncellemelere odaklansa da Android tarafı için de bir yenilik geliyor
46
Kullanıcılar, mesajlaşma sırasında kendilerine gönderilen çıkartmaları kaydetmeye gerek duymadan yönlendirerek başkalarıyla paylaşabilecek.
56
Özellik Android için yayınlanan 2.21.13.15 beta sürümüyle geliyor.
66
Betayı yükleyen kullanıcılar bu özelliği deneyimleyebilecek.
© Tüm hakları saklıdır.