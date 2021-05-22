WhatsApp’a yeni özellik geliyor: Android ile iOS arası aktarım yapılabilecek
22 Mayıs 2021 14:42
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Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, Android ve iOS arasında sohbet transferi sorunu çözülüyor.
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WhatsApp ile ilgili bilgileri önceden aktarmasıyla tanınan WABetaInfo ekibi, şirketin iOS ve Android arasında yedeklemelerin aktararılmasını kolaylaştıran bir özellik üzerinde çalıştığını gösteren görseller paylaştı.
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Paylaşılan görsellerde, WhatsApp yedeklerini iOS ile Android arasında aktarma özelliğinin nasıl çalıştığı görülebiliyor.
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Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar numara değişikliğinde de sohbet geçmişlerini yeni numaraya taşıyabilecek.