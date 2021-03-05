WhatsApp'a 'kendi kendini imha eden fotoğraf' özelliği eklenecek
05 Mart 2021 15:09
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WhatsApp'a 'kendi kendini imha eden fotoğraf' özelliği eklenecek | Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Snapchat'teki gibi gönderildikten hemen sonra 'kendi kendini imha eden fotoğraf' özelliğinin uygulamaya ekleneceğini duyurdu.
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Yeni gizlilik sözleşmesiyle tartışma yaratan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kaybettiği kullanıcıları kazanmak için yaptığı değişikliklere devam ediyor.
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WhatsApp son olarak, Snapchat'teki gibi gönderildikten hemen sonra 'kendi kendini imha eden fotoğraf' özelliğinin uygulamaya ekleneceğini duyurdu.
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İlk olarak Snapchat uygulamasında kullanılan özellik, gönderen tarafından karşı tarafla paylaşılan görselin, bir süre sonra hem alıcı hem de gönderen kişinin ulaşamayacağı şekilde iki hesaptan da silinmesini içeriyor.