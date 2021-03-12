WhatsApp'a bir yeni özellik daha

Yeni özellikle beraber WhatsApp’ta Instagram Reels videoları doğrudan oynatılabilecek
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WhatsApp geliştiricilerinin yeni bir özellik üzerinde çalıştıkları ortaya çıktı. Bu özellik, kullanıcıların WhatsApp üzerinden Instagram Reels videolarını oynatmasını sağlayacak. Çıkış tarihi bilinmeyen özellik, Facebook'un platform birleştirme adımlarının en yenisi.
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Webtekno’nun haberine göre, dünyanın en büyük sosyal ağ şirketi Facebook, bir süredir sahip olduğu platformları birleştirmeye çalışıyor. Bu bağlamda şirket, geçen dönemlerde onlarca adım attı.Bunların en basit örneklerinden bir tanesi, Instagram ile Facebook uygulamalarının doğrudan mesajlaşma hizmetlerini birleştirmek olmuştu.
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Gelen son haberlerse Facebook'un bu kez, Instagram ile WhatsApp'ı yakınlaştırmaya çalıştığını gözler önüne serdi.
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WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, Instagram'daki Reels videolarının WhatsApp'tan oynatılmasını sağlayacak. Yani kullanıcılar, bu özelliğin kullanıma sunulmasıyla birlikte gönderecekleri Reels videoları için, Instagram'a ulaşmak zorunda kalmayacaklar. WhatsApp, bu tür videoları doğrudan açabilecek.
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WhatsApp geliştiricilerinin üzerinde çalıştığı yeni özellik ile ilgili detaylar netleşmedi. Ayrıca özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı da şu an için bilinmiyor.