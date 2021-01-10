WhatsApp'a alternatif en iyi mesajlaşma uygulamaları
10 Ocak 2021 09:26
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Facebook'un WhatsApp kullanıcılarına kabul etme zorunluluğu getirdiği kişisel verileri paylaşım işlemi sonrası birçok kullanıcı bu duruma tepki gösterdi. Kişisel bilgilerin Facebook ve şirketleri tarafın kullanılmasını da içeren yeni koşulları kabul etmeyen kullanıcıların WhatsApp hesapları, 8 Şubat sonrası silinecek. İşte WhatsApp'a alternatif uygulamalar:
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Viber Görüntülü, sesli ve metin mesajlarınız için WhatsApp’ın halihazırdaki en güçlü alternatiflerinden olan Viber, yazılan mesajların dilediğiniz zaman silinmesi özelliği ile ön plana çıkıyor. WhatsApp’da bu süre 5 dakika ile sınırlıydı. Aynı zamanda sohbetler ekranında dilediğiniz mesajlaşmayı gizleyebiliyorsunuz. Uygulama içinde bulunan oyunlarla, mesajlaşırken canınız sıkılınca karşınızdaki kişiyle eğlenebiliyorsunuz. Eksileri: Uygulamanın dosya boyutu çok yüksek. Bu nedenle düşük sistem özelliklerine sahip cihazlarda donabilir. Kullanıcıların geneline hitap etmeyen çok sayıda özelliği nedeniyle biraz kalabalık bir arayüzü var.
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ICQ ICQ’yu 90’lı yıllarda çocukluk geçirmiş olanlar yakından bileceklerdir. Bir dönemin efsanesi olan platform, geçtiğimiz yıllarda mobil platform olarak geri döndü. ICQ, WhatsApp’a doğrudan rakip olmanın avantajını yaşıyor. Sınırsız katılımcıya açık olan kanal sohbetleri, görüntülü ve sesli grup sohbetleri ve mesajlaşma gruplarıyla oldukça kaliteli alternatifler arasında. Eksileri: Uygulama dosyası boyutu yüksek, zamanla arka planda şişmeye neden olan veri birikimleri yaşanabilir. Bu durum düşük performanslı cihaz kullanıcılarının canını sıkabilir.
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Signal Yüksek seviyede gizlilik sunan Signal, WhatsApp'ın doğrudan rakibi olduğu gibi; ondan çok daha şeffaf politikalara sahip. Görüntülü ve sesli konuşmaya kadar tüm WhatsApp özelliklerini aynen taşıyan uygulama, Android sürümünde SMS uygulaması olarak da çalışma özelliğiyle dikkat çekiyor. Yani Android telefonunuzdaki SMS uygulamasını da Signal ile değiştirebilirsiniz. Edward Snowden gibi veri gizliliği alanında uzmanlaşmış kişiler tarafından önerilen Signal, uçtan uca şifreleme özelliğine ek olarak; gönderilen mesajın belirli bir süre içerisinde otomatik olarak silinmesi gibi faydalı özelliklere de sahip.
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Telegram WhatsApp’ı uzun süredir tehdit eden Telegram, oldukça hafif ve kullanımı kolay bir uygulama. Grup mesajlaşmalarında herhangi bir sınırı bulunmuyor. WhatsApp’a çok alışanlar için arayüz alışması güç bir yapıda olsa da gereksiz bütün mesajlaşma özelliklerinden kolayca sıyrılıyor. Eksileri: Son kullanıcının WhatsApp gibi uygulamalara alışması nedeniyle başta yabancılık yaşatan bir arayüzü var, ancak alışınca bu ortadan kalkıyor.
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Turkcell BiP Yerli WhatsApp alternatifi denildiğinde akla ilk gelen uygulama olan BiP, mesajlaşma ve görüntülü konuşma gibi özelliklerin dışında çeşitli kanallara abonelik ile birçok farklı hizmet sunabiliyor. Akıllı Faks ve mesajla para gönderme gibi özellikleriyle oldukça yenilikçi işlere imza atan BiP, zaman zaman Turkcell kullanıcılarına sağladığı ücretsiz internet gibi avantajlar sayesinde de her geçen gün kullanıcı sayısını artırıyor.
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Discord Genelde Twitch yayıncıları tarafından kullanıldığı için Türkiye'de adını duyursa da Discord, özellikle oyuncuların favori buluşma mekanlarından. Sıradan bir mesajlaşma uygulamasına kıyasla kalabalık kanallar, sohbet odaları kurma imkanı sunuyor. Kesinlikle gündelik kullanım için uygun değil, ancak yakın çevrenizde Discord kullananların sayısı fazla ise tercih edebilirsiniz.