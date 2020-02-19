'We Are Social' 2020 Dijital Raporu'nu yayımladı: Dünya nüfusunun yarısı sosyal medya kullanıyor
19 Şubat 2020 13:26
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Dünyanın önde gelen Londra merkezli medya analiz kuruluşu We Are Social, 2020 Dijital raporunu yayınladı. Yayınlanan rapora göre son bir yılda eklenen 298 milyon kişi ile internet kullanıcıları 4.5 milyara yükseldi. Dünya genelinde internete erişimi olmayan kişilerin sayısı ise 3.2 milyar.
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Rapora göre dünya nüfusunun neredeyse yarısı (3.8 milyar kişi) sosyal medya kullanıyor. Son bir yılda sosyal medya kullanıcı sayısı ise 321 milyon arttı.
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Raporda 16-64 yaş aralığındaki kullanıcıların yüzde 74'ü internetten alışveriş yaptığı kaydedildi.
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İnternet kullanıcılarının yüzde 64'ü gizlilik ihlalinden, yüzde 56'sı yalan haberlerden, şikayetçi. Kullanıcıların yüzde 49'u ise internet kullanırken reklamları bloklayan uygulamalar kullanıyor.
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Rapora göre internet kullanımının artması televizyon alışkanlıklarını da değiştirdi. Her 3 internet kullanıcısından 2'si televizyon yayınlarını internet üzerinden takip ediyor.
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İnternete bağlı eğlence kaynakları arasında en çok tercih edilen ise müzik hizmetleri. Eğlence kaynakları arasında müzik hizmetleri yüzde 70 ve podcast'ler yüzde 41 oranında ilgi görüyor.
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Google'ın bedava internet projesine başladığı Filipinler ise sosyal medyanın en fazla kullanıldığı ülke olarak gösterildi.