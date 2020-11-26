Warner Bros duyurdu: Fantastik Canavarlar 3'te Mads Mikkelsen oynayacak
Warner Bros. Fantastic Beasts 3 filmindeki Gellert Grindelwald rolünü Mads Mikkelsen'in oynayacağını açıkladı.
26 Kasım 2020 14:29
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Johnny Depp'in Fantastik Canavarlar serisinden ayrılması üzerine Gellert Grindelwald karakteri için Mads Mikkelsen konuşulmaya başlandı. Warner Bros, Mikkelsen'in resmi olarak filme dahil olduğunu duyurdu.
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Gellert Grindelwald karakteri, Harry Potter'ın da içinde olduğu Wizarding World evrenindeki Büyük Hogwarts Savaşı'nın 70 yıl öncesini anlatan Fantastik Canavarlar filminde karanlık bir büyücü.
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Grindelwald'ı canlandıran Johnny Depp, yapımcı şirket Warner Bros'un isteği üzerine ekipten ayrıldı. Yerine de ünlü aktör Mads Mikkelsen’in geçeceği konuşuluyordu.
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Warner Bros, 55 yaşındaki aktörün Johnny Depp’in Gellert Grindelwald rolünü devraldığını resmen duyurdu.
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TV dizisi Hannibal ile tanınan Mikkelsen, Casino Royal ve Rogue One: A Star Wars Story filmlerinde de rol aldı.
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Son olarak Tom Holland ve Daisy Ridley ile başrolleri paylaştığı Chaos Walking filminin çekimlerini bitirdi.
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Çekimleri süren Fantastik Canavarlar 3’te Mikkelsen’in yanı sıra Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Ezra Miller ve Jude Law da rol alıyor.
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Johnny Depp, eski eşi Amber Heard’e şiddet uyguladığı yönünde çıkan haberlerde kendisi için "kadın döven" ifadesini kullanan The Sun gazetesine “iftira” davası açmış ve kaybetmişti. Bunun üzerine Warner Bros., Deep’in Fantastic Beasts filmindeki rolünden istifa etmesini istemiş, Deep de bu talebi kabul etmişti. Depp’in, başrolünde yer aldığı film serisinden kovulmasına rağmen anlaşma gereği 10 milyon dolarlık maaşını alacağı öğrenildi.